Женщину насмерть завалило в собственной квартире

Фото: od.dsns.gov.ua

В Одессе на ул. Степной, 34 в жилом доме обрушилось перекрытие. Под завалом в квартире нашли тело 83-летней женщины.

Трагедия произошла сегодня 6 июля, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома обрушилось перекрытие на площади 20 м кв. В 14:36 ​​во время проведения поисковых работ под завалом нашли тело женщины", - сказано в сообщении.

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Работы по разборке завала продолжаются.

В причинах трагедии будут разбираться полицейские.

В двухэтажном многоквартирном доме Житомира обвалился потолок. ЧП произошло в одной из комнат на втором этаже. На момент обвала хозяйка находилась внутри. К счастью, женщина успела выбежать в коридор. Всех жителей эвакуировали.