Женщину, которая гуляла с головой дочери, отправили в СИЗО

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38-летнюю Татьяну Пьянову из села Подворки Дергачевского района арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение вынес 30 апреля Ленинской районный суд Харькова.

Утром женщину задержали с головой дочери 13-летней Кристины в пакете. Тело с более чем двумя десятками ножевых ранений нашли дома.

Женщина вела себя в суде агрессивно. Полицейским она пока ничего не объяснила.

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"Я не буду вас слушать, потому что я не та, за кого вы меня выдаете", - заявила подозреваемая Татьяна.

В доме, где произошла ужасная трагедия, уже закончили работать следователи и эксперты. Соседи рассказывают, что Татьяна воспитывала дочь одна. В доме жила с двумя братьями. Их родители пьянствовали, они и еще один брат Татьяны - умерли. Люди жили бедно, но дочь подозреваемой была опрятной и спокойной, хорошо училась в школе. Зато сама Татьяна часто вела себя агрессивно, говорят соседи. В ночь трагедии ничего подозрительного не слышали.

Около 6.00 в одном из спальных районов Харькова патрульный экипаж задержал обнаженную женщину, которая в одной руке держала нож, в другой - пакет. Вела себя неадекватно и пыталась убежать, размахивала ножом. В пакете копы увидели человеческую голову. А уже через 2 часа к полицейских позвонил мужчина и сообщил, что в комнате нашел свою мертвую племянницу без головы.