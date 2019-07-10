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среда, 10 июля 2019 17:00

Женщину и двух мужчин порезал на улице неизвестный

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Женщину и двух мужчин порезал на улице неизвестный
В Кривом Роге 44-летний мужчина ранил посреди улицы ножом 2-х мужчин и 36-летнюю женщину. Фото - dp.npu.gov.ua

В Центрально-Городском районе в Кривом Роге 44-летний мужчина ранил посреди улицы ножом 2-х мужчин и 36-летнюю женщину.

Сам с места происшествия скрылся на велосипеде. Пострадавших доставили в больницу, а нападавшего впоследствии задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между незнакомыми людьми возник конфликт, который перерос в драку. 44-летний горожанин стал бросаться на соперников с ножом и ранил трех человек. После чего скрылся с места преступления на велосипеде", - сказано в сообщении.

Нападавший - гражданин Азербайджана. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи открыли уголовные производства.

В Тернополе на остановке общественного транспорта на ул. Богдана Хмельницкого 21-летний парень ранил ножом 25 и 24-летних мужчин. Травмы одного из пострадавших оказались несовместимыми с жизнью. Он умер в реанимационном отделении. Другому раненому медики наложили более 20 швов и отпустили домой.

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