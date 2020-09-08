Женщине присудили штраф за фейк о коронавирусе

Женщина разместила ложную новость. Фото: Reuters

Жительницу Ивано-Франковской обл. обязали уплатить 170 грн штрафа и 420 грн судебного сбора за фейк о коронавирус в Facebook.

Приговор вынес Яремчанский городской суд. В материалах дела говорится, что 20 июля женщина опубликовала в Facebook публикацию под названием "На Украине американская вакцина от Covid-19 убила 5 человек".

Фейковых новость вызвала распространение ложных слухов, которые могли привести к панике среди населения.

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Обвиняемая свою вину признала и раскаялась. Указала, что оценила содержание информации. Просила ее строго не наказывать.

Суд обязал женщину выплатить штраф.

Фейки о коронавирус распространяют люди, которые работали в российской разведке. Они ориентированы на американскую аудиторию перед приближением выборов президента.