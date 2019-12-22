Женщине попали в шею возле полицейского стрельбища

В Николаеве выстрелилы в женщину. Фото: полиция

В Николаеве женщина получила пулю в шею возле полицейского стрельбища.

38-летняя горожанка выгуливала собак и вдруг почувствовала жжение в области шеи, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской обл.

"Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела повреждений не получили", - сообщили в полиции.

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Открыли уголовное производство по статье "Умышленное легкое телесное повреждение". Решается вопрос о передаче производства по ГБР. По делу назначили несколько медицинских экспертиз.

21 ноября в Николаеве женщина выстрелила в ногу коллектора, который пришел требовать долг по кредиту. Инцидент произошел в частном доме по ул. Корабелов, 11.