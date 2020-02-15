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суббота, 15 февраля 2020 20:48

Женщина живьем сожгла сожителя

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Женщина живьем сожгла сожителя
На Кировоградщине женщина облила бензином и подожгла сожителя. Мужчина скончался в больнице. Фото - Главком

В селе Нововознесенка Маловысковского района Кировоградской области женщина подожгла дом, в котором был ее сожитель.

В результате пожара пострадавший получил ожоги и скончался в реанимации. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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"На судебном заседании женщина сказала, что не убивала мужа. В тот день была нетрезвой. Ее сожитель занес в дом канистру с бензином и пытался поджечь дом. Она начала забирать канистру, но он ее оттолкнул, она упала и ударилась головой. Ей стало плохо, она вышла из дома и пошла по улице. Вернувшись в дом, увидела, пожар. Полицейские задержали ее после того, как она с мужем приехала в районную больницу", - говорится в сообщении.

Соседи, которые стали свидетелями происшествия, сообщили, что помогали тушить пожар. Сама женщина сказала им в тот день, что облила сожителя бензином, а затем подожгла.

Женщине сообщили о подозрении и взяли под стражу сроком на 60 дней без права на залог.

В селе Калиновка Снигиревского района Николаевской области 45-летний мужчина поджег 36-летнюю жену. Сделал это якобы из-за ревности.

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