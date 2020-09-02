Женщина застрелила и забетонировали мужа, а потом заявила о его исчезновении

Фото: cn.npu.gov.ua

В одном из сел Сосновского района на Черниговщине 47-летняя женщина застрелила из обреза охотничьего ружья своего 49-летнего мужа. А тело забетонировали в гараже на собственном дворе.

Потом заявила, что муж исчез, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"27 августа женщина рассказала, что после семейной ссоры муж автомобилем уехал из дома и не вернулся. Женщина утверждала, что ранее он уже пропадал из дома на несколько дней. Через два дня полицейские нашли в лесу за селом закрытую легковушку хозяина. Все ценные вещи и документы были на месте. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием полиграфолога установили, что убийство совершила жена потерпевшего", - говорится в сообщении.

Подозреваемая призналась, что во время ссоры выстрелил в мужа.

"Она вместе с сыном спрятала тело в смотровой яме и забетонировали ее. Обрез женщина закопала в сарае. После чего сын отогнал авто отца в лес. На следующий день она обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа", - рассказал начальник ГУНП в Черниговской области Владимир Нидзельский.

Полицейские задержали женщину. Открыто уголовное производство. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Сына, говорят в полиции, не задерживали, потому что еще продолжаются следственные действия.

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Убитый был предпринимателем. А село, где жил с семьей - очень маленькое, всего на несколько улиц. Односельчане рассказывают, женщина попросила помощи и у них: собрались и прочесывали прилегающую к селу территорию. Жена тоже была среди поисковиков, передает ТСН.

Дом, в котором все произошло, слишком отличается от всех других. Местные говорят, супруги с двумя сыновьями жили не бедно. Муж - бывший руководитель колхоза, предприниматель, экс-депутат райсовета.

На оперативных кадрах правоохранители откапывают мешок с оружием в сарае. Рядом - жена погибшего, которая указывает, где именно спрятан обрез, который изготовил сам убит.ый

"У него постоянно оружие было у кровати", - говорит женщина.

Сегодня, 2 сентября, с погибшим попрощались десятки знакомых и родни.

В селе Шубины Пруды Лисянского района Черкасской области 56-летняя женщина избила до смерти 70-летнего мужа и исчезла. Перед этим позвонила родным, попрощалась и сказала, что идет топиться.