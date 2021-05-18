Женщина зарезала отца на глазах у четырех детей

В Черновицкой области 29-летняя женщина зарезала 61-летнего отца. Свидетелем расправы стали ее четверо детей. Фото: npu.gov.ua

В селе Валява Черновицкой области 29-летняя женщина на глазах у четырех своих детей зарезала 61-летнего отца.

Женщину сначала обвинили в умышленном убийстве. А после установления дополнительных обстоятельств преступления дело переквалифицировали на умышленное тяжкое телесное повреждение. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В тот вечер между женщиной и отцом возник спор. Мужчина был пьян. Начал бить дочь металлическим прутом по ногам. Обороняясь, женщина ударила отца ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался", - рассказали в полиции.

Задержанная находится в изоляторе временного содержания. А четырех ее несовершеннолетних детей, ставших свидетелями конфликта, осматривают медики и психологи.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее женщина отбывала наказание за совершение аналогичного преступления. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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Мать задержанной оправдывает дочь и говорит, что она просто не выдержала издевательств. Мол, покойный муж постоянно забирал у дочери карточку, на которую ей поступали выплаты на детей. В тот день ссора произошла также из-за денег, поскольку дочь не захотела их отдавать отцу.

"Вечно пьянка, водка, драки. А еще он ее домогался, так как женщину хотел. Все об этом знают", - говорит мать задержанной Екатерина Токарь, передает НТН.

Обещает ухаживать за четырьмя детьми дочери. Самому младшему из них четыре года, самому старшему - 11.

В Киеве 39-летний мужчина убил и расчленил 64-летнюю мать. Фрагменты тела женщины нашли в квартире в Подольском районе, когда тревогу забила ее коллега. Сообщила, что та не появилась на работе. Также заявитель рассказала, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне из ее дома были слышно крики. Подозреваемого через несколько часов задержали на железнодорожном вокзале в Белой Церкви.