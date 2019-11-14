Женщина закрыла в квартире 3-х детей и исчезла

В Кривом Роге женщина закрыла трех детей в квартире и исчезла. Фото - 1kr.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина закрыла трех малолетних детей в квартире и исчезла.

Плач детей 1, 2 и 3 лет 12 ноября услышали соседи и вызвали полицию, пишет УНИАН.

Отмечается, что их мать не отвечала по мобильному телефону. Место ее нахождения на сегодня неизвестно. Поиски продолжаются.

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Старших детей отправили в центр социально-психологической реабилитации, годовалого ребенка - в детскую больницу для обследования.

По данным полиции, эта многодетная семья состояла на учете как неблагополучная.

Восемь лет тюрьмы получила 24-летняя Владислава Трохимчук, которая на девять дней бросила без присмотра своих детей. 12-месячного Даниила и Анну, 2 года и 10 месяцев, закрыла в комнате столичной арендованной квартиры в конце ноября 2016 м. Двери подперла креслом. Из еды оставила несколько конфет, пачку печенья, кукурузные палочки. Когда вернулась, застала мертвого сына и истощенную дочь.