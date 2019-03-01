Женщина закопала своего новорожденного ребенка

В Одесской области женщина убила младенца. Фото: Полиция

В Подольском районе Одесской области новорожденную девочку живьем закопала 24-летняя мать.

В полицию обратились работники районной больницы, которые сообщили о молодой женщине с подозрением на незаконный аборт.

После того, как ее осмотрели врачи, женщина покинула медицинское учреждение.

Работники полиции установили личность гражданки. Ею оказалась 24-летняя жительница Балтского района, которая долгое время гостит у своих родственников в одном из сел Подольского района.

Общаясь с правоохранителями, женщина сначала уверяла, что у нее случился выкидыш. Плод она закопала в огороде. Однако после вскрытия тела девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предварительной причиной его смерти стало удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родила и оставила в туалете - мертвого ребенка нашли на борту самолета

Женщина призналась полицейским в содеянном. Она рассказала, что у нее уже есть сын, которому чуть больше года, а этот ребенок был нежелательным. Во время беременности на учете у врачей она не находилась, рожала дома самостоятельно. Живого младенца замотала в полиэтиленовый пакет и закопала.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

В Славутском районе Хмельницкой устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка. Из местной больницы в полицию сообщили, что одна из жительниц района вне медучреждения могла родить ребенка. Во время проверки эта информация подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.