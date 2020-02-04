Женщина "заказала" бывшего мужа-иностранца

В Ивано-Франковске женщина заказала убийство бывшего мужа - гражданина одной из стран ЕС. Решилась на преступление из-за несогласия с тем, что суд определил проживание общего ребенка с отцом. А за ней установил уплату алиментов на содержание ребенка.

Заказчицу и исполнителя задержали при передаче аванса $500, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: if.npu.gov.ua В Ивано-Франковске женщина заказала убийство бывшего мужа - гражданина одной из стран ЕС

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"За убийство злоумышленница предлагала исполнителю 4,3 тысячи долларов. Как отметила женщина, убийство должно было произойти за рубежом, где постоянно проживает ее бывший муж. В то время, как она будет находиться в Украине, чтобы обеспечить себе алиби. 500 долларов из суммы оплаты убийства предназначались на дорогу исполнителю к месту совершения преступления в столице иностранного государства", - сказано в сообщении.

Автор: if.npu.gov.ua Заказчицу и исполнителя задержали при передаче аванса за преступление

Женщине объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

В Харькове Наталья Морозовская заказала убийство бывшего зятя Владислава Васенко. Он - руководитель коммунального предприятия "Горэлектротранссервис". О заказе узнали правоохранители и инсценировали преступление.