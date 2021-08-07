Женщина заказала бывшего, чтобы не возвращать кредит

На Волыни 36-летняя женщина "заказала" бывшего, чтобы не возвращать оформленный на него кредит в 200 тыс. грн. Киллеру за работу обещала заплатить 10 тыс. грн.

Полицейские инсценировали убийство и организовали встречу заказчика с потенциальным киллером, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua На Волыни 36-летняя женщина «заказала» бывшего, чтобы не возвращать оформлен на него кредит в 200 тыс. грн

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"Женщина заказала своего бывшего мужа. Она, используя его личные документы, неоднократно оформляла и получала на его имя кредиты - 200 тыс. грн. Чтобы их не возвращать, решила от него избавиться и подыскала для этого исполнителя", - рассказали в полиции.

Автор: vl.npu.gov.ua Полицейские инсценировали убийство и организовали встречу заказчицы с потенциальным киллером. Женщину задержали

Во время обусловленной встречи возле одного из сел Владимир-Волынского района злоумышленница получила подтверждающие доказательства "ликвидации" бывшего. Женщину задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Убийство гражданина США предотвратили работники Государственного бюро расследований. Организатора преступления, имеющего двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника задержали. Отмечается, что мужчина решил заказать убийство американца по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США - в городе Балтимор штата Мэриленд. Но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине. Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в $45 тыс.