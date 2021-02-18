Женщина загадочно исчезла: появились подробности гибели украинцев в Чехии

В микроавтобусе Ford Transit, который разбился в Чехии, ехали 6 украинцев. Местная полиция подозревает водителя в ДТП. Он ехал зигзагами, а затем выехал на встречную полосу. И столкнулся в лоб с фурой, а затем с еще одним микроавтобусом.

Автор: denik.cz В Чехии в ДТП погибли 2 украинца. Ехали в микроавтобусе, который столкнулся с грузовиком

Кроме 2 погибших, в ДТП пострадали 3 человека. Раненая 25-летняя женщина загадочно исчезла с места аварии. Вылезла из разбитого микроавтобуса и побежала через поле. Впоследствии на ее поиски отправили полицейский вертолет и кинолога. На следующий день ее нашли за почти 200 км и доставили в больницу на обследование. Как туда добралась - неизвестно, пишет Mukachevo.net.

Водитель грузовика говорит, все произошло в считанные секунды, ему некуда было бежать от столкновения.

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"Он ехал прямо на меня, там некуда было ввернуть. Все произошло за считанные секунды", - описывает водитель грузовика.

В ДТП пострадал также водитель другого микроатобуса.

"Двигался как сумасшедший на своем Transit. Сначала я думал, что он хочет поворачивать, но потом понял, что он не идет в поворот, а просто врезается в фуру, а затем в нас", - рассказал пострадавший водитель.

Полиция Чехии устанавливает, почему же все-таки произошла смертельная авария, почему водитель выехал на встречную полосу.

Авария произошла около чешского городка Подседлице вблизи границы с Германией 15 февраля. Погибшие - закарпатцы. Один из села Барбово, другой из села Запеределье.