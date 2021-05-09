Женщина выпрыгнула из окна на глазах у семьи

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
"Вместо бомб скидали немцам листовки" - ветераны Второй мировой рассказали про войну
Просмотров: 1206
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
Просмотров: 369
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Просмотров: 531
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Конец безвиза - украинцы о Covid-паспортах
Просмотров: 1747
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
Трезвая няня и жизнь контейнерах - как в оккупированном Крыму стартовал курортный сезон
1 Просмотров: 6867
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Грозы и дожди: чем еще удивит погода в ближайшую неделю
Просмотров: 513
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
ЕС и Украина вводят Covid-паспорта. ВОЗ против - что стоит знать о новом документе
Просмотров: 864
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
Экономист объяснил, почему украинцы массово сбывают доллары
2 Просмотров: 9135
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
Ситуация напоминает расцвет режима Януковича - глава КИУ
2 Просмотров: 720
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Рыцари, знаменосци и трубачи: как празднуют День Львова
Просмотров: 1305
Фото
Все фото
5
4
4
3
4
Женщина исчезла по дороге из церкви
Женщина исчезла по дороге из церкви
Пропавший в прошлом году 22-летний мужчина найден мертвым
Пропавший в прошлом году 22-летний мужчина найден мертвым
Полиция задержала банду мошенников
Полиция задержала банду мошенников
6-летнему мальчику пронзил шею металлический стул
6-летнему мальчику пронзил шею металлический стул
СБУ обнаружила агитаторов и ботоферму
СБУ обнаружила агитаторов и ботоферму
Видео
Все видео
"Оператор забыл забрать металлические лестницы" - люди травмировались на аттракционе
"Оператор забыл забрать металлические лестницы" - люди травмировались на аттракционе
В метро мужчины бросились на помощь женщинам и подрались
В метро мужчины бросились на помощь женщинам и подрались
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Вагон Укрзализныци затопило. Пассажиры спасаются, как могут
Полиция заинтересовалась трактористом, который необычно передвигался по городу
Полиция заинтересовалась трактористом, который необычно передвигался по городу
На трассе врезался в отбойник и сгорел дотла Lexus
На трассе врезался в отбойник и сгорел дотла Lexus
Интервью
1/5
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 657
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1305
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 855
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 495
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
06 мая 2021
Просмотров: 774
Олег із дитинства
За 20 хвилин до закінчення робочого дня телефонує редактор "Вечірніх Черкас". — Юро, сходи в "Хрещатик Сіті". Там представники ...
воскресенье, 09 мая 2021 18:10

Женщина выпрыгнула из окна на глазах у семьи

  Комментировать
Женщина выпрыгнула из окна на глазах у семьи
В Днепре 31-летняя женщина выпрыгнула из окна седьмого этажа и выжила. Фото: dnepr.express

В Днепре на ул. Холодильной 31-летняя женщина выпрыгнула из окна седьмого этажа. Свидетелями стали муж и ребенок.

Женщина жива, но сильно покалечилась, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 37-летняя женщина разбилась на глазах у дочери и мужа

"Женщина якобы была навеселе и выпрыгнула на глазах у семьи из окна. На счасте, в результате падения женщина осталась жива. Пострадавшую с травмами врачи скорой помощи доставили в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали правоохранители, которые выясняют все подробности произошедшего.

Из окна многоэтажки на улице Степана Бандеры в Ровно выпала мать 3-х детей. Она упала на автомобиль "ВАЗ", который был припаркован во дворе дома и осталась жива. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу с множественными переломами и черепно-мозговой травмой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Женщина выпрыгнула из окна на глазах у семьи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Женщина исчезла по дороге из церкви

Самое читаемое
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
Гороскоп на 8-9 мая: для кого эти выходные станут особыми
 Просмотров: 11664
Антипасха. Что сегодня запрещено делать
Антипасха. Что сегодня запрещено делать Просмотров: 7839
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
Гороскоп на 9 мая: на кого ждут позитивные изменения и невиданный успех
 Просмотров: 7245
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни
Три блюда, которые стоит приготовить на поминальные дни Просмотров: 5679
В оккупированном Донецке провели &quot;военный парад&quot;
В оккупированном Донецке провели "военный парад"
16
 2 Просмотров: 4122
Происшествия
Активисты устроили массовую драку с правоохранителями
Активисты устроили массовую драку с правоохранителями Просмотров: 99
"Оператор забыл забрать металлические лестницы" - люди травмировались на аттракционе
"Оператор забыл забрать металлические лестницы" - люди травмировались на аттракционе
 Просмотров: 351
Подозреваемый в убийстве девушки на Полтавщине признал вину
Подозреваемый в убийстве девушки на Полтавщине признал вину Просмотров: 369
Авто влетело в дерево, погибли два человека: пассажиру было 15 лет
Авто влетело в дерево, погибли два человека: пассажиру было 15 лет Просмотров: 387
Женщина исчезла по дороге из церкви
Женщина исчезла по дороге из церкви
5
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
49
Украинцы воевали против нацизма не для того, чтобы война снова уносила жизни - Зеленский
6
"Отмыватся Зеленскому трудно" - Антоненко
4
Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму
4
Дочь судьи Константиновой извинилась за "украинское быдло"
4
Украинцы назвали любимые праздники
Голосов: 876
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть