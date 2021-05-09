Женщина выпрыгнула из окна на глазах у семьи

В Днепре 31-летняя женщина выпрыгнула из окна седьмого этажа и выжила. Фото: dnepr.express

В Днепре на ул. Холодильной 31-летняя женщина выпрыгнула из окна седьмого этажа. Свидетелями стали муж и ребенок.

Женщина жива, но сильно покалечилась, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

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"Женщина якобы была навеселе и выпрыгнула на глазах у семьи из окна. На счасте, в результате падения женщина осталась жива. Пострадавшую с травмами врачи скорой помощи доставили в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали правоохранители, которые выясняют все подробности произошедшего.

Из окна многоэтажки на улице Степана Бандеры в Ровно выпала мать 3-х детей. Она упала на автомобиль "ВАЗ", который был припаркован во дворе дома и осталась жива. Медики госпитализировали пострадавшую в больницу с множественными переломами и черепно-мозговой травмой.