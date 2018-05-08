Женщина выпала из окна 8 этажа: личность пока не установили

В Киеве из окна восьмого этажа выпала женщина. От полученных травм она скончалась мгновенно.
Трагедия произошла на улице Дегтяревской, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Соседи рассказали, что услышали скрежет металла и женский крик. Подойдя ближе, на крыше подъезда первого этажа они увидели тело женщины и сразу же вызвали "скорую" и полицию.
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Медики, приехавшие на вызов через 6 минут после инцидента, констатировали смерть. По словам очевидцев, погибшей на вид около 35 лет, она была в домашней одежде, предполагается, что покойная жила в этом доме.
Личность потерпевшей пока не установлена. На месте работают следователи, которые установят причины трагедии.
В Киеве на улице Драгоманова во дворе был обнаружен труп женщины. Она покончила с собой, прыгнув с 21-го этажа дома, по предварительным данным.
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