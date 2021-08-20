Женщина вынесла троих детей из пожара. Были дома сами

Детей, которых спасли, 5 и 3 года. Фото: pixabay.com

В Николаевской области женщина вынесла из пожара трех соседских детей. Пожар вспыхнул в одноэтажном многоквартирном доме.

Женщина увидела, что горит квартира семьи с тремя малолетними детьми. Она выбила дверь и спасла детей, сообщает ТСН.Ранок.

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Двум девочкам-близнецам 5 лет, их сестре - 3. Дети надышались дымом и потеряли сознание. Сейчас они в реанимации.

"Не понимаю, как смогла выбить дверь в комнату. Там даже ручки не было. Зашла. На полу у двери лицом вниз лежала младшая. Взяла и вынесла ее на улицу. Потом разыскала вторую. Выбежала на улицу, набрала воздуха в легкие и зашла в помещение. Нашла последнюю девочку, вынесла и ее. Дети были в саже, но живы", - вспоминает соседка Людмила Симоненко.

На момент пожара дети были одни дома. Отец был на работе, а мать вышла по делам.

У экспертов две версии: либо загорелась проводка у телевизора, либо пожар устроили сами дети. В комнате были разбросаны спички.

18 августа произошла трагедия. В селе Великая Цвиля Новоград-Волынского района Житомирской области во время пожара на сеновале заживо сгорел 6-летний мальчик.