Женщина вонзила нож в спину мужчине. Полиция ее отпустила

До сих пор нет единого представления о том, что произошло. Фото: "Думская"

13 января в Измаиле Одесской области старшая женщина вонзила нож в спину 45-летнему мужчине, который играл в снежки со своей 4-летней дочерью.

Женщину после допроса отпустили домой. Есть подозрения, что у нее есть психическая болезнь, сообщает "Думская".

В соцсетях люди возмущаются тем, что в апреле 2020 году в Измаиле ликвидировали психиатрическое отделение Дунайской областной больницы.

Другие комментаторы заявили, что человек бросал снежки в постамент памятника. Это увидела пожилая женщина с мужчиной. Те сделали замечание, за что человек ударил спутника женщины. Та вонзила нож в спину оппонента. Очевидцы говорят, что пара не покидала места происшествия до приезда полиции.

Мать пострадавшего сообщила другую версию произошедшего. Ее сын со своей дочерью играли в снежки. Внезапно мужчина почувствовал сильную боль в спине. Увидел кровь под курткой. Он потерял сознание и упал. Ситуацию очевидцы увидели только издалека. Они пришли на помощь.

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Мужчину прооперировали и на следующее утро выписали. Жена сразу же увезла пострадавшего на компьютерную томографию. Она обнаружила, что у раненого задето легкое. Врач вернул пациента в больницу. Ему установили дренаж для откачки крови из легких. Он плохо себя чувствует. Из-за постоянной боли не может нормально лежать и вынужден сидеть на кровати.

Полиция официально не прокомментировала ситуацию. СМИ со ссылкой на свои источники сообщает, что полиция до сих пор не получила медицинского документа о психическом состоянии нападавшей.

В Одессе мужчина облил бензином табачный киоск, автомобиль и угрожал прохожим ножом. Его задержали в Киевском районе патрульные и очевидцы.