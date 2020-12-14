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понедельник, 14 декабря 2020 22:40

Женщина упала в 30-метровый колодец и не получила ни одного перелома

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Женщина упала в 30-метровый колодец и не получила ни одного перелома
В Ровенской области получили женщину с 30-метрового колодца. Фото: dzvin.media

На Ровенщине, в Дубно, 61-летняя женщина упала в 30-метровый колодец но не получила ни одного перелома.

Доставать ее первым бросился сосед, потом прибыли спасатели. Об этом сообщает ТСН.

"В колодце на тот момент находился мужчина. Обвязывал веревками женщину для того, чтобы ее поднять. Вместе достали ее на поверхность", - рассказал руководитель Дубенской пожарно-спасательной части Василий Вишневский.

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Медики, которые осмотрели женщину отметили, что она обошлась без переломов.

В Харькове охранник спас жизнь девушке, у которой случился приступ эпилепсии. Девушке стало плохо в супермаркете АТБ. В торговом зале она потеряла сознание и начались судороги.

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