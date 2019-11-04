Женщина умерла в такси в день рождения

В Днепре во время поездки в такси умерла 59-летняя женщина. Фото - dp.informator.ua

В Днепре во время поездки в такси умерла 59-летняя женщина.

3 ноября около 19:00 супруги и их 31-летний сын вызвали такси в Амур-Нижнеднепровском районе. По неофициальной информации, все трое были навеселе, поскольку у женщины был день рождения.

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Во время поездки женщина несколько раз засыпала. Близкие подняли тревогу уже возле дома, поскольку не смогли ее разбудить, пишет Информатор.

Мужчины вызвали "скорую" и попытались оказать первую медицинскую помощь. Однако медики, приехавшие на место инцидента, констатировали смерть женщины.

Точную причину смерти озвучат специалисты судебно-медицинского бюро после проведения экспертизы.

В Киеве на улице Саксаганского умер мужчина. Он был пассажиром такси, во время поездки ему стало плохо. Водитель Chevrolet Aveo сразу вызвал медиков, но спасти мужчину не удалось.