Женщина сожгла себя возле храма в центре города

В Запорожье на территории римо-католического храма женщина совершила самосожжение. Ее личность устанавливается.
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 4 июля, в 04:05, сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Елена Лебединская.
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"В полицию поступило сообщение, что женщина совершила самоубийство, облив себя горючей жидкостью и подожгла ее на себе. Это произошло в центре города", - рассказала она.
Причины и обстоятельства, побудившие женщину на такой шаг, пока неизвестны.
В Одессе на улице Ольгиевской неизвестная женщина пыталась совершить самоубийство. Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи.
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