Женщина сожгла себя в подъезде дома

В Кривом Роге на Днепропетровщине 45-летняя женщина подожгла себя в подъезде многоэтажки. От полученных ожогов скончалась в реанимации.

Фото: one.kr.ua

Трагедия произошла вечером 17 апреля в доме по ул. Телевизионной, сообщает "Первый городской".

"Жители дома услышали запах дыма. Выбежали на лестничную клетку, чтобы разобраться, где пожар. И обнаружили свою соседку. Женщина горела. Люди бросились сбивать огонь с ее тела. Пострадавшей вызвали "скорую", - говорится в сообщении.

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Причиной такого поступка мог стать квартирный вопрос после смерти ее сожителя, по словам соседей.

Все обстоятельства устанавливают полицейские.

В селе Поточище Коломыйского района Ивано-Франковской области мужчина облил себя бензином и поджег. Событие произошло на территории домохозяйства, в котором проживает потерпевший.