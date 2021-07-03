Женщина с ребенком погибли на переходе

В Одесской области водитель Nissan сбил трех человек на переходе. 37-летняя женщина и ее 8-летний племянник погибли на месте. Фото: od.npu.gov.ua

На трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель Nissan сбил трех человек на переходе.

37-летняя женщина и ее 8-летний племянник погибли на месте. Еще одна 30-летняя женщина с многочисленными травмами в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"33-летний водитель совершил наезд на людей, которые пересекали дорогу на неосвещенном участке пешеходного перехода. В аварии погибли мальчик и его тетя. Еще одну пострадавшую - 30-летнюю женщину - госпитализировали с многочисленными травмами", - рассказали в полиции.

По результатам медицинского обследования, водитель был трезв. Его задержали. Следователи открыли уголовное производство.

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