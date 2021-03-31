Женщина с 5-летней дочерью упали в 17-метровый колодец

В Летичеве на Хмельнитчине 5-летняя девочка и ее мать упали в колодец.

Несчастье случилось 30 марта в 16:55 на ул. Гончарной. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, отметив, что глубина колодца 17 м и он без воды.

Фото: km.dsns.gov.ua

"Бойцы ГСЧС с помощью спасательной веревки спустились в колодец. Сначала достали девочку и передали ее медикам. Далее вытащили женщину. В результате инцидента ребенок получил перелом ноги, мать не пострадала. Травмированную забрали медики для дальнейшего обследования", - сказано в сообщении.

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По словам женщины, ее ребенок случайно попала в аварийный колодец. Увидев это, она немедленно бросилась за девочкой.

В Запорожье в Коммунарском районе 9-летний мальчик упал в колодец глубиной 4 м. Пострадавшего вытащили спасатели и передали врачам. У него закрытая черепно-мозговая травма и травма живота. Ребенка забрали в областную детскую больницу.