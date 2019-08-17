Женщина родила ребенка на автобусной остановке

У женщины начались схватки, когда она ждала маршрутку на автобусной остановке. Фото: Википедия

У 31-летней жительницы города Кременчуг Полтавской начались схватки, когда она ждала маршрутку на автобусной остановке.

Женщина начала рожать прямо на улице, сообщает "Полтавское ТВ".

Пока ехала "скорая", ей помогала местная жительница. Затем женщину доставили в городской роддом. Там она родила здоровую девочку.

"Состояние здоровья ребенка и матери не вызывает никакого беспокойства у медиков. Женщину, видимо, тоже шокирует место, где у нее начались роды. Так уж получилось", - отметила заместитель главного врача Полтавского городского роддома Елена Коротич.

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Эти роды для женщины - вторые.

Дежурная по железнодорожному вокзалу Дарница 34-летняя Яна Якименко приняла роды у Натальи, 41 год, из Шостки. 17 апреля женщина ехала поездом №777 "Шостка - Киев" в Центр акушерства и гинекологии. В 22:17 поезд остановили на Дарнице, потому что у беременной начались преждевременные роды.