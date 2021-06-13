Женщина родила ночью посреди леса

На Ровенщине женщина родила в лесу. Ее везли в роддом, но водитель заблудился. Фото: facebook.com/EMD.Rivne

На Ровенщине женщина родила в лесу. Это произошло 12 июня в 1:00.

Роженицу вез в больницу ее знакомый, но они заблудились. Прибывшим медикам не оставалось ничего другого, как принять ребенка в машине. Об этом сообщили в Facebook Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

"Меня попросили отвезти в роддом в Заречном. Мы в селе Храпин. Дороги фактически нет. Я не доеду. У женщины начались роды - 37-я неделя. Я не знаю что делать", - рассказал мужчина, который звонил.

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Бригада "скорой" выехала на вызов, но тут возникла другая сложность - мужчина толком не мог объяснить, где находится. Схватки усиливались, а вокруг - только темный лес.

Проехав почти 20 км по бездорожью, медики увидели автомобиль с беременной. Но на момент приезда родовая деятельность уже началась. Перенести женщину в "скорую" возможности не было, поэтому фельдшеру пришлось принимать роды прямо в машине.

Все закончилось хорошо. На свет появился мальчик весом 3,1 кг. С роженицей и ребенком все в порядке.

На Харьковщине женщина родила ребенка на обочине трассы. Все происходило слишком быстро и медики поняли, что в родильное не успеют. Фельдшер не растерялся и решил принимать ребенка в машине скорой помощи. Через несколько минут родилась здоровая девочка.