Женщина родила и выбросила младенца: тело ищут

В Желтых Водах на Днепропетровщине женщина выбросила новорожденного ребенка.Объяснила, что малыш родился мертвым.
Женщина родом из села Осиповка Петровского района. Уже имеет 4-х детей. В Желтые Воды она поехала перед родами, проживала в квартире свекрови, сообщает сообщество "Неравнодушные Желтые Воды".
О том, что роженица могла выбросить ребенка, заподозрили ее соседи с Осиповки, поэтому поставили женщине соответствующие вопросы.
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Соседи об инциденте сообщили полицию. Правоохранителям сначала горе-мать сообщила, что выбросила ребенка под трубами, а потом сказала, что в мусорный бак.
Пока тело ребенка не найдено. Продолжаются следственные действия.
На автовокзале в Николаеве нашли труп ребенка. Тело новорожденного младенца нашла уборщица в урне для мусора. Увидела ручку, которая виднелась из сумки, испугалась и вызвала полицию.
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