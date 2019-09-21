Женщина родила и выбросила младенца: тело ищут

В Желтых Водах на Днепропетровщине женщина выбросила новорожденного ребенка. Тело не нашли. Фото - 1news.com.ua

В Желтых Водах на Днепропетровщине женщина выбросила новорожденного ребенка.Объяснила, что малыш родился мертвым.

Женщина родом из села Осиповка Петровского района. Уже имеет 4-х детей. В Желтые Воды она поехала перед родами, проживала в квартире свекрови, сообщает сообщество "Неравнодушные Желтые Воды".

О том, что роженица могла выбросить ребенка, заподозрили ее соседи с Осиповки, поэтому поставили женщине соответствующие вопросы.

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Соседи об инциденте сообщили полицию. Правоохранителям сначала горе-мать сообщила, что выбросила ребенка под трубами, а потом сказала, что в мусорный бак.

Пока тело ребенка не найдено. Продолжаются следственные действия.

На автовокзале в Николаеве нашли труп ребенка. Тело новорожденного младенца нашла уборщица в урне для мусора. Увидела ручку, которая виднелась из сумки, испугалась и вызвала полицию.