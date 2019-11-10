Женщина разбила 6 машин: фото масштабной аварии

В городе Боярка под Киевом пьяная жінка за рулем автомобиля Ford протаранила шесть припаркованных машин.

Авария произошла на улице Крещатик, 88, возле местного районного отделения полиции, сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

На опубликованных фото можно увидеть, что Ford врезался в шесть припаркованных автомобилей, многие из которых получили серьезные повреждения.

Свидетели рассказали, что за рулем Ford была девушка в состоянии алкогольного опьянения. Информации о пострадавших в результате аварии нет.

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