Женщина расправилась с 70-летним мужем и пошла топиться

В Черкасской области 56-летняя женщина избила до смерти 70-летнего мужа и пошла топиться. Фото: hk.npu.gov.ua

В селе Шубины Пруды Лисянского района Черкасской области 56-летняя женщина избила до смерти 70- летнего мужа и исчезла.

Перед этим позвонила родным, попрощалась и сказала, что идет топиться, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В доме супругов полицейские обнаружили тело мужчины. Выяснили, что ночью между ними на почве давних неприязненных отношений возникла ссора, переросшая в драку. В результате мужчина получил десяток ударов по голове и через несколько часов скончался, так травмы оказались несовместимы с жизнью. Женщина с места происшествия исчезла. Ее мобильный телефон и одежду правоохранители нашли на берегу водоема. Тогда водолазы начали обследовать дно , - сказано в сообщении.

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В то же время группы полицейских "прочесывали" лесополосы и места, где женщина вероятно могла покончить жизнь самоубийством.

"Однако, нашли 56-летнюю гражданку целой и невредимой, неподалеку от пруда. Она пряталась в зарослях и наблюдала за действиями правоохранителей", - рассказали в полиции.

Убийцу задержали. Ей объявили подозрение. Судьбу женщины будет решать суд.

Под Ровно мужчина во время ссоры застрелил жену и покончил с собой. Супруги были в селе Руда-Красная. Дочь не могла связаться с родителями и поэтому попросила соседа проверить, как они там.