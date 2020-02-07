Женщина ради наследства заказала бывшего мужа

Предпринимателя из Хмельницкой области заказала его бывшая жена. За преступление предлагала киллеру $4,5 тыс.

Спецслужбы инсценировали убийство. А для предоставления доказательств "ликвидации жертвы" отсняли постановочное видео. Задержали заказчицу в Ровно, рядом с ее домом, при передаче киллеру денег, сообщили в пресс-службе СБУ.

Автор: ssu.gov.ua Жительница Ровно заказала убийство бывшего мужа - предпринимателя из Хмельницкой области

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"Оперативники спецслужбы получили информацию, что жительница Ровно подыскивает среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства. Жертвой должен был стать бывший муж злоумышленницы - частный предприниматель из Хмельницкой области. В случае его смерти женщина сохранила бы немалое состояние, поскольку его имущество отошло бы злоумышленнице", - сказано в сообщении.

Автор: ssu.gov.ua За преступление предлагала киллеру $ 4.5 тыс.

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения. Женщину могут посадить на 15 лет.

В Ивано-Франковске женщина заказала убийство бывшего мужа - гражданина одной из стран ЕС. Решилась на преступление из-за несогласия с тем, что суд определил проживание общего ребенка с отцом. А за ней установил уплату алиментов на содержание ребенка. Заказчицу и исполнителя задержали при передаче аванса $500.