Женщина пыталась продать двух украинок в сексуальное рабство в Турцию

В Киеве полицейские задержали женщину, которая вербовала девушек в сексуальное рабство в Турцию Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Киеве полицейские задержали женщину, которая вербовала девушек в сексуальное рабство в Турцию.

Жительница Одессы подыскивала в Киеве девушек, которым нужны были деньги, и предлагала им работать, сообщили в пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"40-летняя одесситка, сговорившись с гражданином Турецкой Республики, подыскивала в столице молодых женщин, которые находились в трудном материальном положении. Женщинам предлагали работу на территории г. Стамбул в сфере оказания сексуальных услуг с привлекательной прибылью, часть которой необходимо было передавать работодателю", - говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали, когда она пыталась переправить 2 девушек через государственную границу Украины в Турцию.

Сейчас в Печерский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

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