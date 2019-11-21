Женщина прострелила ногу коллектору

Фото: mk.npu.gov.ua

21 ноября в Николаеве женщина выстрелила в ногу коллектору, который пришел требовать долг по кредиту.

Инцидент произошел в частном доме по ул. Корабелов, 11, сообщают "Новости-N" со ссылкой на очевидцев.

В полиции информацию подтвердили. Говорят, к мужчина задолжал финансовому учреждению около 150 тыс. грн. Поэтому работники банка пришли, чтобы проверить состояние квартиры, которая в залоге и находится в собственности банка.

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"Сначала дверь хозяева не открывали, а потом вышла мать должника с пистолетом, предварительно, Флобер, и выстрелила в ногу одному из мужчин. Пострадавший проходит медицинское обследование", - сказано в сообщении.

На месте происшествия обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа.

В Николаеве в квартиру по ул. Чумаченко, 40, пришли коллекторы и заявили о правах на жилье. Хозяин дома 77-летний Анатолий Васильевич умер во время их визита.