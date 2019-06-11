Автор: https://dp.npu.gov.ua Полицейские разоблачили женщину, подозреваемую в сбыте оружия и боеприпасов

52-летняя женщина продавала боевые гранаты в подземном переходе в Днепре. Полицейские изъяли у нее 2 гранаты Ф-1 с запалом. Дома у женщины правоохранители обнаружили еще 2 гранатомета РПГ-26.

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Автор: https://dp.npu.gov.ua Полицейские разоблачили женщину, подозреваемую в сбыте оружия и боеприпасов

Женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Сейчас ей грозит до 7 лет лишения свободы.

В Днепре поймали квартирного вора, который залез в квартиру на 5 этаже через балкон. От патрульных спрятался под линолеумом.