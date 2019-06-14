В Кропивницком 33-летняя женщина потеряла 3-месячную дочь. Фото - te.20minut.ua

В Кропивницком 33-летняя женщина потеряла 3-месячную дочь.

Она пошла утром гулять с ребенком. Вернувшись домой вечером пьяная, не смогла объяснить, где находится младенец, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что исчезла ее 3-месячная внучка. Был установлен круг знакомых и друзей семьи. Полицейские проверили все адреса и места, где мог находиться ребенок. В результате удалось установить местонахождение пропавшей девочки. В отношении нее преступлений совершено не было. Однако для проведения медицинского обследования младенец помещен в детскую областную больницу", - рассказал в.и.о. начальника Кропивницкого отдела полиции Андрей Гудима.

Ребенка нашли у подруги матери. Относительно матери составлен административный протокол и проведена профилактическая беседа.

В Одесской области разыскали мать 5-летнего мальчика, который ночью бродил по улицам села Ясенево-2 Любашевского района. Выяснилось, 26-летняя женщина закрыла сына дома, а сама уехала за 15 км в соседнее село к подруге. Малыш через окно вылез на улицу и пошел гулять по селу.