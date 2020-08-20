Женщина порезала себя и прыгнула в колодец

37-летняя жительница Рогатинского района Ивано-Франковской области порезала себя ножом, а потом утонула в колодце.
Тело женщины нашли 19 августа. Об этом пишет Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.
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"К правоохранителям поступила информация от спасателей о том, что в селе Конюшки они достали из колодца тело 37-летней местной жительницы. При осмотре на теле женщины были обнаружены многочисленные порезы, сделанные, скорее всего, ножом. По предварительной версии, женщина нанесла их себе самостоятельно, а затем бросилась в колодец. Предсмертной записки не обнаружено", - говорится в сообщении.
Также указано, что ранее женщина проходила курс лечения в специализированном медицинском учреждении и неоднократно высказывала намерения покончить с собой.
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