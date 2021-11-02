В Луцке женщина нарезала ножом себя и 2-летнюю дочь. Фото: ru.depositphotos.com

В Луцке женщина порезала себя и 2-летнюю дочь в ночь на 2 ноября.

В настоящее время они в реанимации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"При каких обстоятельствах это произошло и какие причины привели к тому, что женщина нанесла телесные повреждения острым предметом себе и дочери - устанавливает полиция. Как только женщина придет в себя ее опросят, чтобы выяснить подробности", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

В Днепре 9 сентября 39-летняя женщина решила совершить самоубийство и уколола лекарства сильного действия себе и сыну 1 год 7 месяцев. В квартиру пришла баба и увидела дочь с внуком без сознания. Также обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Сразу вызвала "скорую" и пыталась реанимировать ребенка. Мальчик скончался в больнице.