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среда, 26 декабря 2018 09:23

Женщина похитила BMW и врезалась в столб
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В Святошинском районе Киева пьяная женщина угнала автомобиль BMW
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Святошинском районе Киева пьяная женщина угнала автомобиль BMW
В Святошинском районе Киева пьяная женщина угнала автомобиль BMW
В Святошинском районе Киева пьяная женщина угнала автомобиль BMW

В Святошинском районе Киева пьяная женщина угнала автомобиль BMW.

Справиться с управлением чужой машины она не смогла и врезалась в столб, сообщили в столичной полиции.

"Полицейские установили, что мужчина решил подвезти женщину. Однако во время поездки с пассажиркой возникла ссора, и он решил ее высадить. Но та отказалась добровольно покинуть салон. Когда водитель вышел из машины, чтобы принудительно посадить ее, мошенница пересела на водительское сиденье и поехала. Однако она не справилась с управлением и врезалась в электроопору", - говорится в сообщении.

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Правонарушительницу задержали и доставили в управление полиции. Это - 36-летняя киевлянка, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. По предварительной информации, на момент совершения правонарушения она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи начали уголовное производство. Женщине объявлено о подозрении. Суд отпустил ее под личное обязательство.

В Киеве работник контрразведки Службы безопасности Украины в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожный конфликт и угнал автомобиль. Он во время движения транспорта избил водителя автомобиля, в котором ехал пассажиром.

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