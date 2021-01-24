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воскресенье, 24 января 2021 16:02

Женщина погибла в свой день рождения
5

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В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил насмерть женщину
Фото: dp.informator.ua
В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил насмерть женщину
В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил насмерть женщину
В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил насмерть женщину
В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил насмерть женщину

В Днепре водитель автомобиля Lexus сбил женщину. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью - она ​​умерла на месте происшествия.

Авария произошла 24 января на ул. Калиновой. Сегодня у погибшей был день рождения. Ей исполнилось 43 года, сообщает Информатор.

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По информации от патрульных, Lexus ехал по Калиновой со стороны Донецкого шоссе. В этот момент улицу в неположенном месте перебегала женщина. Водитель автомобиля пытался избежать столкновения, но все же сбил женщину.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

На автодороге Чугуевского района Харьковской области водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по неосвещенной дороге и переехал 56-летнюю местную жительницу, которая лежала на проезжей части. Мужчина остановился, вызвал "скорую" и полицию. Женщина погибла на месте происшествия до прибытия медиков.

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