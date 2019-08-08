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четверг, 08 августа 2019 20:15

Женщина погибла, ее внучка в больнице: последствия стихии на Ровенщине

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Женщина погибла, ее внучка в больнице: последствия стихии на Ровенщине
На Ровенщине из-за обрыва электропровода в результате непогоды погибла женщина. Ее внучка в больнице. фото - radiotrek.rv.ua

8 августа в селе Постоянное Костопольского района Ровенской области погибла 82-летняя женщина. Ее 6-летняя внучка находится в больнице.

Обеих ударило током, когда наступили на провод электропередач, что валялся на дороге после непогоды, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Из-за поражения током женщина скончалась на месте, а ее несовершеннолетнюю внучку доставили в больницу. Сейчас ребенок находится на лечении в Костопольской районной больнице", - сказано в сообщении.

Обрыв провода под напряжением произошел из-за непогоды на отрезке от электроопоры в сельский дом. Он лежал на проезжей части дороги, подтвердили в "Ровнеоблэнерго".

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В среду вечером, 7 августа, в городе Здолбунов Ровенской области, мощный смерч сорвал шифер с крыш зданий. Больше всего пострадал местный дом-интернат. Там уже в четверг, 8 июля, из-за отсутствия кровли ливень начал затапливать помещения. Непогода повредила все три жилых корпуса интерната.

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08
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