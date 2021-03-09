Женщина подожгла дверь пенсионного фонда, потому что недовольна малой пенсией

Свой поступок она объяснила тем, что недовольна малой пенсией Фото: pixabay.com

В Одессе женщина подожгла двери главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Инцидент произошел 8 марта, в 7:00 на Ришельевской ул., пишет "Думская". Женщина облила дверь легковоспламеняющейся жидкостью.

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На место инцидента прибыли пожарные, все потушили. У женщины изъяли бутылку, в которой еще было горючее вещество. Свой поступок она объяснила тем, что недовольна малой пенсией.

Будут ли привлекать женщину к уголовной ответственности, неизвестно.

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