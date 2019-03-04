Женщина отдала 5 млн грн за "снятие порчи"

В Виннице 38-летняя женщина отдала уроженцы Кировоградской области 5 млн гривен за якобы "снятие порчи". Фото - depositphotos.com

В Виннице 38-летняя женщина отдала уроженце Кировоградской области 5 млн грн за якобы "снятие порчи".

Подозреваемая - 51-летняя женщина, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

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"Подозреваемая в ноябре 2018 мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" из семьи, завладела денежными средствами и ювелирными украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, обвинительный акт уже направлены в Винницкий городской суд. Мошеннице грозит до 12 лет лишения свободы.

В Житомире мошенницы выманили у женщины 86 тыс. грн за "снятие порчи". Неизвестные женщины встретили жертву на ул. Ивана Мазепы. Они назвались прорицательница и напугали потерпевшую якобы приведенной на нее порчей.