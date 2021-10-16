Женщина оставила родным предсмертные записки и шагнула под поезд

На железнодорожном перегоне между населенными пунктами Радивилов и Рудня Почаевская в Ровенской области под колесами поезда погибла 45-летняя женщина.
Трагедия произошла 15 октября в 17:15 на станции Крупец. В вещах погибшей нашли предсмертные записки к родным, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Жительница Радивилова внезапно вышла на железнодорожные пути и попала под грузовой поезд, который ехал из Львова в Здолбунов. Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, избежать трагедии не удалось - полученные ею травмы оказались несовместимы с жизнью. Неподалеку от места происшествия находились и вещи погибшей. В частности, среди ее документов полицейские обнаружили предсмертные записки к родным", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Во Львове женщина прыгнула с моста под колеса поезда. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Львов-Персенковка.
Погибшей было 29 лет. От полученных травм она погибла на месте происшествия.
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