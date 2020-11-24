Женщина обиделась на мужчину и убила его ножкой от стола

В селе Бышев Киевской области женщина забила до смерти мужчину ножкой от стола Фото: cripo.com.ua

В селе Бышев Киевской области женщина забила до смерти мужчину ножкой от стола.

У пострадавшего была разбита голова, сломаны ребра, разбитые кости руки и ноги, пишет "Украина криминальная".

Медикам не удалось его спасти.

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Женщина даже не догадывалась, насколько трагическими стали последствия ее ярости. Она думала, что прогнала мужчину домой, побив и выставив за дверь. Однако через 3 ч. нашла его на том же месте, где оставила. Она вызвала скорую помощь.

Как выяснили полицейские, к женщине мужчина пришел за самогоном, которым она торговала. Он выпил рюмку, а потом попросился переночевать. Это и вызвало гнев женщины. Оказалось, что она давно не могла поделить мужчину с подругой. Поэтому и отказала поклоннику в такой грубой форме, чтобы тот шел домой к жене.

В Винницкой области жена фермера побила 30-летнюю голову ОТГ, потому что она встречалась с ее мужем. После того, как они устроили свидание просто в местном доме правительства, жена фермера решила разобраться с женщиной. Она ездила в сельсовет, угрожала, наняла людей, которые побили окна в доме председателя ОТГ. Когда фермер захотел расстаться, женщина избила 30-летнюю голову ОТГ на глазах у всей деревни.