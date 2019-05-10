Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына

Украинка Анастасия Могенсен уже неделю проводит акцию протеста перед посольством Дании в Киеве, чтобы вернуть сына. Фото - facebook.com/Анатолій Медведь

Анастасия Могенсен из Запорожья уже неделю проводит акцию протеста перед посольством Дании в Киеве.

Она утверждает, что бывший муж похитил их 2-летнего сына и скрывается с ним на территории диппредставительства, пишет Украинская служба ВВС.

По словам Анастасии, она состояла в браке с датчанином Яном Когом Могенсеном. Но год назад украинка вместе с сыном Даниэлем вернулась на родину. Недавно мужчина подал документы на развод. Анастасия Могенсен боится, что экс-супруг вывезет ребенка за пределы Украины.

8 мая Анастасия добилась встречи с бывшим мужем, но сына ей не показали и никакой конкретной информации не предоставили, пишет РБК-Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина пропал с двумя сыновьями

На ситуацию отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, он дважды разговаривал об этом со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном. Министр получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

"Способствовать семейному примирению - непростое дело. Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего 2-летнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того сложной ситуации", - написал Климкин в Facebook.

Запорожские полицейские разыскивают 2-летнего Даниэля Могенсена. 2 мая на улице Комарова в Запорожье ребенка забрал его отец, гражданин Дании Ян Ког Могенсен. Повез на автомобиле Lanos серебристого цвета с европейской регистрацией в направлении центра.