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пятница, 10 мая 2019 10:47

Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына

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Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Украинка Анастасия Могенсен уже неделю проводит акцию протеста перед посольством Дании в Киеве, чтобы вернуть сына. Фото - facebook.com/Анатолій Медведь

Анастасия Могенсен из Запорожья уже неделю проводит акцию протеста перед посольством Дании в Киеве.

Она утверждает, что бывший муж похитил их 2-летнего сына и скрывается с ним на территории диппредставительства, пишет Украинская служба ВВС.

По словам Анастасии, она состояла в браке с датчанином Яном Когом Могенсеном. Но год назад украинка вместе с сыном Даниэлем вернулась на родину. Недавно мужчина подал документы на развод. Анастасия Могенсен боится, что экс-супруг вывезет ребенка за пределы Украины.

8 мая Анастасия добилась встречи с бывшим мужем, но сына ей не показали и никакой конкретной информации не предоставили, пишет РБК-Украина.

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На ситуацию отреагировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, он дважды разговаривал об этом со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном. Министр получил заверения, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

"Способствовать семейному примирению - непростое дело. Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего 2-летнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это еще больше подливает масла в огонь и без того сложной ситуации", - написал Климкин в Facebook.

Запорожские полицейские разыскивают 2-летнего Даниэля Могенсена. 2 мая на улице Комарова в Запорожье ребенка забрал его отец, гражданин Дании Ян Ког Могенсен. Повез на автомобиле Lanos серебристого цвета с европейской регистрацией в направлении центра.

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Дата
10
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