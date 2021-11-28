Женщина купила у Instagram водительское удостоверение и хотела зарегистрировать в "Действии"

Калушский городской суд Ивано-Франковской области оштрафовал Зоряну Цапив, которая в Instagram купила водительское удостоверение и пыталась зарегистрировать его в "Дии".
Кроме штрафа, ей придется заплатить за проведение экспертизы. Об этом говорится в приговоре суда.
Женщина во время судебного заседания рассказала, что увидела в соцсети объявление о изготовлении фальшивого водительского удостоверения. Для этого она передала мошенникам свои паспортные данные и фотографии.
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За изготовление документа женщина заплатила 5 тыс. грн. И хотела проверить, зарегистрировано ли удостоверение в приложении "Дия", после чего его вызвали в полицию.
Женщина в преступлении призналась и просила суд ее строго не наказывать.
Суд оштрафовал женщину на 5,1 тыс. грн, также она заплатит 2 тыс. грн за проведение экспертиз.
В Украине мошенники предлагают купить водительские права без сдачи тестов и вождения за 5 тыс. грн.
Если совсем не хочется тратить свое время, дополнительно придется заплатить 300 грн за медицинскую страховку.
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