Женщина избила и выгнала из дома 6- летнего сына подруги

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21 июля на ул. Планетной в Днепре женщина избила и выгнала из квартиры 6-летнего мальчика. Ребенка ей на попечение оставила подруга.

Как сообщили жители дома, около полуночи в подъезде начал истерически кричать ребенок и звать на помощь.

"Я выбежал, увидел открытую дверь квартиры, там стояла женщина. По звуку мне показалось, что она ударила ребенка, но я не мог разглядеть, так как в подъезде было темно. Я точно увидел, что она его вытолкнула ногой из квартиры. Я побежал домой, чтобы вызвать "скорую" и полицию. Ребенок потом спустился на этаж ниже и сидел у нас под дверью. Мы стали вместе с ним ждать приезда служб ", - рассказал очевидец, передает Информатор.

Когда полицейские прибыли на вызов, они увидели мальчика, одетого в одни шорты, без обуви и с синяками на теле. Патрульные стали звонить в дверь женщине, но та не открывала около 10 минут. Когда вышла, сказала, что ничего не знает о случившемся и к ребенку не имеет никакого отношения.

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"Она утверждала, что является судьей и мы попросили ее предъявить документы. Женщина действительно оказалась судьей Амур-Нижнеднепровский района. Она путалась в объяснениях и отрицала свою вину, говорила, что мальчик сбежал сам. При этом, женщина не могла объяснить, откуда в ее квартире были детские вещи. Также гражданка была с явными признаками алкогольного опьянения ", - говорит инспектор патрульной полиции 1-го батальона Павел Юрченко.

Как объяснил сам мальчик полицейским, женщина сорвала у него из груди цепочку и выгнала. Около 2:00 на место приехали родители мальчика. Выяснилось, что вечером мать ребенка оставила сына у своей подруги и поехала домой. При этом, женщина также была с признаками алкогольного опьянения. Она оставила ребенка у приятельницы первый раз и ничего не знала о том, что ночью с ним происходило.

На место приехала скорая помощь, поскольку на теле ребенка были царапины и ссадины. Но родители мальчика от его госпитализации отказались. На место вызвали работников ювенальной превенции и следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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