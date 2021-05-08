Женщина исчезла по дороге из церкви

На Ровенщине семь суток ищут 83-летнюю Анну Васейко из села Певжа, которая не вернулась домой в Пасхальную ночь. Последний раз женщину видели односельчане 2 мая около 3:30 - она ​​шла из храма с корзиной после праздничного богослужения. Однако домой так и не дошла.

Фото: rv.npu.gov.ua

Село Певжа находится на границе Ровенской и Волынской областей. Здесь живут около двухсот человек. Полицейские, спасатели, военные и местные осматривают местность в радиусе 10 км вокруг села. Проверяют леса, поля, канавы, заброшенные здания. Предполагают, женщина могла заблудиться и пойти не в ту сторону. Не исключали и версию о ДТП, рассказал Gazeta.ua руководитель криминальной полиции Дубенского района Юрий Иващук.

"Мы прошли путь от церкви к дому женщины, это около километра, со служебной собакой. Тот потерял след посреди дороги - около заброшенного дома. Там осмотрели каждый уголок, проверили колодец и погреб, но следов пребывания там пропавшей - нет. Также нет следов столкновения на дороге. Если бы женщину сбила машина - остались бы корзина, обломки какие-то. Поэтому думаем, что женщина заблудились", - говорит Иващук.

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В селе шокированы исчезновением Анны Федоровны. Но не теряют надежды, что она найдется.

"Анна всю жизнь в хоре церковном пела. Пошла в церковь еще с вечера, часов в восемь сестра ее провела, рассказала. Ходит Анна медленно, вдвое согнута, с палочкой. Не знаем где делась. У нас такого в селе никогда не было. Мы везде ходили по всем домам, по всех погребах. Пропал человек, как сквозь землю провалилась. Нет и не корзины, ни полотенца, ни палочки. Убивать ее не за что - денег при себе не было. Только пасха, несколько яиц, по кусочку колбасы или мяса. Только машина забрала после аварии, больше никто", - предполагает местная жительница Лидия Веремчук.

Полицейские просят всех, кому известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшей, сообщить по телефону 0 (98) 957 44 37 или 102.

Анна Васейко живет вместе с сестрой - Верой Федоровной, 78 лет. Обе одиноки, за друг другом ухаживали. Исчезновение старшей сестры заметила утром, когда проснулась. Сначала бросилась к соседям. Когда там не нашла - селяне отправились на поиски женщины. Позже вызвали полицию.