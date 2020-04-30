Женщина, гулявшая с головой дочери, была трезвой

В Харькове задержали женщину, которая носила в пакете голову 13-летней дочери. Фото: tsn.ua

Женщина, которую на рассвете задержали в Харькове с головой дочери в пакете, была трезвой.

Также известно, что она не состояла на учете в психиатрической больнице и у нее не было справок о проблемах с психическим здоровьем. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

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Сейчас все подробности преступления выясняют правоохранители - они работают у дома семьи в селе Подворки.

Соседи женщины говорят, что семья жила хоть и бедно, но спокойно. Женщина постоянно работала, а ребенок всегда был ухожен.

Также говорят, что проблем с алкоголем или злоупотреблением другими веществами за соседкой не замечали. В ночь, когда произошла трагедия, соседи слышали только громкий лай собак.

Обнаженную женщину на Полтавском шляхе в Харькове заметили около 6 утра 30 апреля. Была в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором была отрезанная женская голова. Позже выяснилось, что голова принадлежит 13-летней дочери женщины.