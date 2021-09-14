Женщина через суд два года доказывала, что живая

На Волыни женщина через суд два года доказывала, что жива. Фото: pixabay.com

В Ковеле Волынской области женщина через суд два года доказывала, что жива.

В 2019-м родственники ошибочно признали ее мертвой после опознания и похоронили. Об этом рассказывает "Ковель media" со ссылкой на решение Ковельского горрайонного суда.

Женщина якобы исчезла в конце мая 2019-го - перестала выходить на связь. Тогда с соответствующим заявлением в полицию обратилась мать.

Вскоре к сыну пропавшей позвонили из полиции и попросили прийти на опознание тела женщины, которое 12 июля того же года обнаружили в кустах в Ковеле.

На опознании сын пропавшей, невестка и мать узнали тело. Впоследствии они рассказали в суде, что находились в стрессовом состоянии, а работники полиции и морга давили психологически и настаивали, что тело обнаруженной женщины с высокой вероятностью принадлежит их родственнице. Само же тело имело признаки гниения, поэтому родные "узнали" женщину по приблизительному росту, телосложению, отсутствию передних зубов, цвету волос и стилю одежды.

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Уже через два дня родственникам выдали свидетельство о смерти. А дело об исчезновении закрыли.

Каково же было удивление родных, когда исчезнувшая родственница объявилась жива и невредима. Оказалось, она попала в Волынскую областную психиатрическую больницу и находилась там несколько месяцев. О местонахождении родственникам не сообщила. Не сообщили о пациентке родным и медики учреждения.

12 августа 2019 года прокурор местной прокуратуры отменил постановление полиции о закрытии уголовного производства. Сын ошибочно похороненной женщины обратился в Ковельский горрайонный отдел государственной регистрации актов гражданского состояния с заявлением об отмене актовой записи о смерти, однако ему отказали. Мол, такая запись может быть аннулирована только на основании решения суда.

Суд длился почти два года. Свидетели на суде подтвердили, что родственница жива и на судебном заседании присутствует именно она. Суд аннулировал актовую запись о смерти женщины.

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