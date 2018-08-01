Женщина бросилась под локомотив

Женщина 40-50 лет бросилась под маневровый локомотив на перегоне Песочная-Николаев Львовской железной дороги в ночь на 1 августа.
Она была смертельно травмирована поездом №8502 в составе трех вагонов.Об этом пишет Newsone.
После инцидента тело погибшей направили в морг Николаевской больницы.
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В местной полиции предварительно квалифицировали это происшествие как самоубийство.
Детальные обстоятельства инцидента устанавливаются.
В Днепре 13-летняя девочка выпала из окна дома с 8 этажа.
Предполагаемая причина трагедии - самоубийство.
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