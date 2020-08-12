Женщина бросила в коляске возле магазина 2 внучек

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве рядом с магазином на ул. Северной прохожие заметили коляску с 2 маленькими девочками, к которым долго никто не подходил.

Выяснилось, что сестер возрастом 12 месяцев и 2 лет там оставила баба и не вернулась. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Через несколько минут после получения информации полицейские разыскали родственницу девочек. Она объяснила, что оставила внучек, поскольку их мать 2 месяца не появляется дома и не интересуется судьбой малышей. Врачи осмотрели сестер, после чего доставили в медицинское учреждение для временного пребывания", - говорится в сообщении.

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Женщина написала официальный отказ от девочек и передала их на попечение государству.

"Семья состоит на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, в связи с уклонением родителей от выполнения своих обязанностей. Следовательно женщина попросила забрать сестер, написала официальный отказ и передала их на попечение государству", - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции Владимир Моргуненко.

Дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы и суд.

В городе Голая Пристань на Херсонщине на ул. Ларионова внимание неравнодушных прохожих привлекла коляска, в которой плакала девочка в возрасте примерно 6 месяцев. Ее мать нашли пьяной. Она рассказала, что вышла погулять с ребенком, встретила знакомого, побилась и поссорилась с ним. Коляска с ребенком в это время стоял у дома, она после ссоры о дочери забыла и пошла по своим делам.